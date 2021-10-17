من هي إيمان الأنصاري القائم بأعمال مدير القوى العاملة في الكويت؟
قرر وزير التجارة، تكليف الأستاذة إيمان الأنصاري، بالقيام بأعمال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت خلال تلك الفترة، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذة إيمان الأنصاري المكلفة بأعمال مدير القوى العاملة من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي شغلتها من قبل، وينتظر إيمان الأنصاري عدة ملفات مهمة منها ملف تجديد إقامات من هم فوق الستين من حملة الشهادات دون الجامعية.
من هي إيمان الأنصاري المكلفة بأعمال مدير القوى العاملة؟
- هي واحدة من أهم قيادات الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت.
- بخصوص معلومات عن إيمان الأنصاري من ويكيبيديا نجد أنها تشغل منصب نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للقوى العاملة.
- في سبتمبر 2018 قرر مجلس الوزراء تعيين إيمان الأنصاري وكيلا مساعدا لشؤون القوى العاملة ضمن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
- شغلت منصب مدير تنمية القوى العاملة.
- الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.