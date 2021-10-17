من هي إيمان الأنصاري القائم بأعمال مدير القوى العاملة في الكويت؟

قرر وزير التجارة، تكليف الأستاذة إيمان الأنصاري، بالقيام بأعمال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت خلال تلك الفترة، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذة إيمان الأنصاري المكلفة بأعمال مدير القوى العاملة من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي شغلتها من قبل، وينتظر إيمان الأنصاري عدة ملفات مهمة منها ملف تجديد إقامات من هم فوق الستين من حملة الشهادات دون الجامعية.

من هي إيمان الأنصاري المكلفة بأعمال مدير القوى العاملة؟