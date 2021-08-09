من هي اعتدال المعراج مدربة الإتيكيت والبروتوكول الكويتية؟

غلق أحد النوادي بمنطقة الجهراء أصبح هو الخبر الرئيسي في صدر كل المواقع الإخبارية الكويتية، تم غلق النادي بسبب دورة تدريب فنية للسيدات تشرف عليها الأستاذة اعتدال المعراج، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للأستاذة اعتدال المعراج من ويكيبيديا، والشهادات العلمية التي حصلت عليها، هذا وقد دافعت المعراج عن الدورة التي تنظمها، وأكدت أن النادي سوف يفتح أبوابه من جديد، مؤكدة أن الدورة التي تنظمها يشارك فيها الكثير من السيدات والكثير منهن محجبات.

من هي اعتدال المعراج مدربة الإتيكيت الكويتية؟

بالبحث عن اعتدال المعراج في ويكيبيديا نجد أنها هي اعتدال يوسف فهد المعراج، وهي معلمة صعوبات تعلم مادة الرياضيات، حاصلة على دبلوم معتمد في فن الإتيكيت والبرتوكول الدوري، لاعبة شطرنج، وهي مؤسس أكاديمية الإتيكيت والبروتوكول الدولي في الكويت، تقدم اعتدال المعراج دورات تدريبية في الإتيكيت لكافة فئات المجتمع، وهي مهتمة بالعمل العام، والدها هو يوسف المعراج حاصل على دكتوراه فخرية في العمل الإنساني، ومدير في جمعية الهلال الأحمر، شقيق اعتدال المعراج هو حسين المعراج رجل أعمال ومدرب ومستشار في مجال إدارة وتطوير الأعمال.