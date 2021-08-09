من هي اعتدال المعراج مدربة الإتيكيت والبروتوكول الكويتية؟

بواسطة محمود عطا الله
اعتدال المعراج ويكيبيديا اعتدال المعراج ويكيبيديا

غلق أحد النوادي بمنطقة الجهراء أصبح هو الخبر الرئيسي في صدر كل المواقع الإخبارية الكويتية، تم غلق النادي بسبب دورة تدريب فنية للسيدات تشرف عليها الأستاذة اعتدال المعراج، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للأستاذة اعتدال المعراج من ويكيبيديا، والشهادات العلمية التي حصلت عليها، هذا وقد دافعت المعراج عن الدورة التي تنظمها، وأكدت أن النادي سوف يفتح أبوابه من جديد، مؤكدة أن الدورة التي تنظمها يشارك فيها الكثير من السيدات والكثير منهن محجبات.

من هي اعتدال المعراج مدربة الإتيكيت الكويتية؟

بالبحث عن اعتدال المعراج في ويكيبيديا نجد أنها هي اعتدال يوسف فهد المعراج، وهي معلمة صعوبات تعلم مادة الرياضيات، حاصلة على دبلوم معتمد في فن الإتيكيت والبرتوكول الدوري، لاعبة شطرنج، وهي مؤسس أكاديمية الإتيكيت والبروتوكول الدولي في الكويت، تقدم اعتدال المعراج دورات تدريبية في الإتيكيت لكافة فئات المجتمع، وهي مهتمة بالعمل العام، والدها هو يوسف المعراج حاصل على دكتوراه فخرية في العمل الإنساني، ومدير في جمعية الهلال الأحمر، شقيق اعتدال المعراج هو حسين المعراج رجل أعمال ومدرب ومستشار في مجال إدارة وتطوير الأعمال.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

قسم التصديقات.. حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية برج التحرير وصبحان والشويخ

أخبار العالم

1 محرم 1443/2021 في الكويت.. متى موعد أول السنة الهجرية؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.