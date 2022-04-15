تقدمت الدكتورة زينب الحساوي بأوراق ترشحها لخوض انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 عن الدائرة الثالثة، تلك الانتخابات التي ستقام في شهر مايو 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة زينب الحساوي مرشحة الدائرة الثالثة في انتخابات بلدية الكويت، هذا وتضم الدائرة الثالثة الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي مناطق الروضة والفيحاء والنزهة وكيفان.
من هي الدكتورة زينب الحساوي مرشحة انتخابات المجلس البلدي 2022؟
- هي الدكتورة زينب على الحساوي.
- مرشحة الانتخابات البلدية الكويتية حاصلة على درجة الدكتوراه في القيادة التربوية.
- حاصلة على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في القيادة والإدارة.
- استشاري تربوي لمدة 25 عامًأ.
- استشاري نفسي.
- الدكتورة زينب الحساوي هي المدير التنفيذي لمركز النوير للاستشارات النفسية.