من هي الدكتورة شمايل أحمد خالد الصباح وكيل مساعد وزارة الدفاع الجديد؟

صدر اليوم مرسوم بتعيين الشيخة الدكتورة شمايل أحمد الخالد الصباح في منصب وكيل مساعد في وزارة الدفاع، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخة شمايل الصباح من ويكيبيديا، هذا ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية كما تم نشره في كل وسائل الإعلام المتنوعة، مرسوم تعيين الدكتور شمايل أحمد خالد الصباح حمل رقم 172 لسنة 2021 ويعمل به من يوم صدوره في 5 سبتمبر 2021.

من هي الدكتورة شمايل أحمد خالد الصباح؟

بخصوص معلومات عن الدكتورة شمايل أحمد خالد الصباح من ويكيبيديا نجد أنها أحد أفراد أسرة الصباح، الدكتورة المهندسة شمايل الصباح شغلت منصب وكيل مساعد وزارة الدفاع للتجهيزات الخارجية بالتكليف، والدها هو الشيخ أحمد الخالد الحمد الصباح قائد أركان الجيش الكويتي في 2021، ووزير الدفاع خلال الفترة من فبراير 2012 حتى أغسطس 2013، جدها لوالدتها الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت العاشر، الدكتورة شمايل الصباح هي إبنة أخت أمير الكويت صاحب السمو نواف الأحمد الصباح.