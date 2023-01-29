من هي السفيرة هبة زكي قنصل مصر في الكويت؟

تولت سعادة السفيرة هبة زكي مهام منصبها الجديد وهو القنصل العام المصري الجديد بالكويت مع بداية العام الجديد 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسفيرة هبة زكي قنصل مصر في الكويت، وأهم المعلومات عنها من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولتها في وزارة الخارجية المصرية.
معلومات عن السفيرة هبة زكي رئيس البعثة القنصلية المصرية بالكويت
- السفيرة هبة زكي قنصل مصر العام الجديد بالكويت تشغل هذا المنصب من نوفمبر 2022.
- كانت تشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أميركا الشمالية.
- مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية.
- السفيرة هبة زكي عملت في القنصلية المصرية بشيكاغو من 2014 حتى 2018.
- عملت في قنصلية مصر في لةس أنجلوس وسان فرانسيسكو.
- كما عملت في القنصلية المصرية بلندن من 2003 حتى 2008.
- قنصل مصر في الكويت السفيرة هبة زكي تتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
- حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية مع مرتبة الشرف.
- خاضت عدة دورات دراسية في جامعة سان جون الأمريكية، وجامعة لندن البريطانية.