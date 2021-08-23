من هي الشيخة بدرية الصباح التي تُوفيت في الكويت اليوم؟

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، عن وفاة الشيخة بدرية الأحمد، وذلك في بيان رسمي صادر عن الديوان، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخة الكويتية بدرية الأحمد الجابر الصباح من ويكيبيديا، ونقدم أهم المعلومات عنها، هذا وقد نشرت وكالة الأنباء الكويتية خبر وفاة الشيخة بدرية الأحمد، وقد أرسلت كل الدول الشقيقة والصديقة لدولة الكويت ببرقيات التعازي.

من هي الشيخة بدرية الأحمد الصباح التي تُوفيت اليوم في الكويت؟

بخصوص معلومات عن الشيخة الكويتية بدرية الأحمد من ويكيبيديا، فهي أحد أعضاء أسرة آل صباح، وهي بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح، والدها هو الشيخ أحمد الجابر الصباح الأمير العاشر لدولة الكويت، وهي شقيقة أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيخة بدرية الأحمد أرملة الشيخ عبدالله الخليفة العبدالله الصباح.