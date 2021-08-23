من هي الشيخة بدرية الصباح التي تُوفيت في الكويت اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
وفاة الشيخة بدرية الأحمد وفاة الشيخة بدرية الأحمد

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، عن وفاة الشيخة بدرية الأحمد، وذلك في بيان رسمي صادر عن الديوان، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخة الكويتية بدرية الأحمد الجابر الصباح من ويكيبيديا، ونقدم أهم المعلومات عنها، هذا وقد نشرت وكالة الأنباء الكويتية خبر وفاة الشيخة بدرية الأحمد، وقد أرسلت كل الدول الشقيقة والصديقة لدولة الكويت ببرقيات التعازي.

من هي الشيخة بدرية الأحمد الصباح التي تُوفيت اليوم في الكويت؟

بخصوص معلومات عن الشيخة الكويتية بدرية الأحمد من ويكيبيديا، فهي أحد أعضاء أسرة آل صباح، وهي بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح، والدها هو الشيخ أحمد الجابر الصباح الأمير العاشر لدولة الكويت، وهي شقيقة أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيخة بدرية الأحمد أرملة الشيخ عبدالله الخليفة العبدالله الصباح.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

موقع وزارة الصحة moh.gov.bh.. كيف يتم حجز موعد جديد في مركز صحي البحرين

أخبار العالم

السفير: هذه هي التكلفة الفعلية لجلب العمالة المنزلية الهندية إلى الكويت


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.