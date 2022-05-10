من هي الشيخة دانة ناصر الصباح الرئيسة التنفيذية لكيبكو؟

بواسطة محمود عطا الله
الشيخة دانة ناصر الصباح الشيخة دانة ناصر الصباح

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخة دانة ناصر الصباح الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو”، تلك الشركة التي تعتبر واحدة من أهم الكيانات الاقتصادية في دولة الكويت، حيث نُقدم أهم المعلومات عن الشيخة دانة وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل.

من هي الشيخة دانة ناصر الصباح الرئيسة التنفيذية لكيبكو

  • هي دانة ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح (أدانا ناصر الصباح).
  • تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو منذ 1 يناير 2022.
  • الشيخة دانة ناصر هي المؤسسة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت.
  • هي رئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة.
  • الرئيسة التنفيذية لشركة الفتوح للاستثمار.
  • تشغل عضوية مجلس إدارة كيبكو منذ ديسمبر 2020.
  • الشيخة دانة ناصر حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت.
  • حاصلة على الدكتوراه الفخرية في الرسائل الإنسانية من جامعة دارتموث.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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