نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخة دانة ناصر الصباح الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو”، تلك الشركة التي تعتبر واحدة من أهم الكيانات الاقتصادية في دولة الكويت، حيث نُقدم أهم المعلومات عن الشيخة دانة وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل.
من هي الشيخة دانة ناصر الصباح الرئيسة التنفيذية لكيبكو
- هي دانة ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح (أدانا ناصر الصباح).
- تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو منذ 1 يناير 2022.
- الشيخة دانة ناصر هي المؤسسة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت.
- هي رئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة.
- الرئيسة التنفيذية لشركة الفتوح للاستثمار.
- تشغل عضوية مجلس إدارة كيبكو منذ ديسمبر 2020.
- الشيخة دانة ناصر حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت.
- حاصلة على الدكتوراه الفخرية في الرسائل الإنسانية من جامعة دارتموث.