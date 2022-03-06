من هي الشيخة شعاع سالم الحمود الصباح التي تُوفيت اليوم؟

نعى الديوان الأميري الكويتي المغفور لها الشيخة شعاع سالم الحمود الصباح، التي تُوفيت عن عمر يناهز 85 عامًا، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخة شعاع سالم الحمود الصباح، وقد أعلن، وقد أعلن الديوان الأميري أن جنازة الشيخة شعاع الصباح سوف تكون عند الساعة التاسعة من صباح غدًا الإثنين.

من هي الشيخة شعاع سالم الحمود الصباح؟