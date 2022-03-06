من هي الشيخة شعاع سالم الحمود الصباح التي تُوفيت اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
وفاة الشيخة شعاع الصباح الديوان الأميري يُعلن وفاة الشيخة شعاع الصباح

نعى الديوان الأميري الكويتي المغفور لها الشيخة شعاع سالم الحمود الصباح، التي تُوفيت عن عمر يناهز 85 عامًا، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخة شعاع سالم الحمود الصباح، وقد أعلن، وقد أعلن الديوان الأميري أن جنازة الشيخة شعاع الصباح سوف تكون عند الساعة التاسعة من صباح غدًا الإثنين.

من هي الشيخة شعاع سالم الحمود الصباح؟

  • الشيخة شعاع سالم الحمود الصباح شغلت من قبل منصب الرئيس الفخري لجمعية المرأة الدولية بالكويت.
  • الشيخة الراحلة من أهم الشخصيات في مجال العمل الخيري والتطوعي والأنشطة المجتمعية.
  • والد الشيخة شعاع الصباح هو سالم الحمود الصباح وهو إبن أخ الشيخ مبارك الصباح، وهو من أسس منطقة الدعية وأول من بنى فيها.
  • والدة الشيخة شعاع الصباح هي الشيخة حصة المبارك الصباح.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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