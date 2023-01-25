من هي د. أريج الكندري مدير مستشفى الأميري الحالي 2023؟

منذ ساعات، أصدرت وزارة الصحة، قرارًا بتدوير مديري بعض مستشفيات الكويت وتدوير بين رؤساء عدد من الأقسام الطبية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة أريج الكندري مدير مستشفى الأميري الحالي 2023، وأهم المعلومات عنها من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل بوزارة الصحة الكويتية.

معلومات عن الدكتورة أريج الكندري مدير مستشفى الأميري الحالي