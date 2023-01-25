من هي د. أريج الكندري مدير مستشفى الأميري الحالي 2023؟
منذ ساعات، أصدرت وزارة الصحة، قرارًا بتدوير مديري بعض مستشفيات الكويت وتدوير بين رؤساء عدد من الأقسام الطبية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة أريج الكندري مدير مستشفى الأميري الحالي 2023، وأهم المعلومات عنها من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل بوزارة الصحة الكويتية.
معلومات عن الدكتورة أريج الكندري مدير مستشفى الأميري الحالي
- الدكتورة أريج الكندري تشغل منصب مدير مستشفى الأميري الحالي منذ 22 يناير 2023.
- كانت تشغل منصب مدير مستشفى الأميري بالتكليف منذ سبتمبر 2022 بعد استقالة المدير السابق.
- شغلت من قبل منصب نائب مدير مستشفى مبارك الكبير منذ أغسطس 2019.
- وشغلت أيضًا منصب رئيس فريق التوعية الصحية في إدارة الخدمات الصحية لكبار السن.