من هي د. أريج الكندري مدير مستشفى الأميري الحالي 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
د. أريج الكندري مدير مستشفى الأميري الحالي 2023 د. أريج الكندري مدير مستشفى الأميري الحالي 2023

منذ ساعات، أصدرت وزارة الصحة، قرارًا بتدوير مديري بعض مستشفيات الكويت وتدوير بين رؤساء عدد من الأقسام الطبية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة أريج الكندري مدير مستشفى الأميري الحالي 2023، وأهم المعلومات عنها من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل بوزارة الصحة الكويتية.

معلومات عن الدكتورة أريج الكندري مدير مستشفى الأميري الحالي

  • الدكتورة أريج الكندري تشغل منصب مدير مستشفى الأميري الحالي منذ 22 يناير 2023.
  • كانت تشغل منصب مدير مستشفى الأميري بالتكليف منذ سبتمبر 2022 بعد استقالة المدير السابق.
  • شغلت من قبل منصب نائب مدير مستشفى مبارك الكبير منذ أغسطس 2019.
  • وشغلت أيضًا منصب رئيس فريق التوعية الصحية في إدارة الخدمات الصحية لكبار السن.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

الخدمة المدنية يُحدد موعد إجازة العيد الوطني 2023 في الكويت

أخبار العالم

ما هي أسماء المدن الجديدة المُقترحة في الكويت 2023؟