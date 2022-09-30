نجحت الدكتورة جنان بوشهري في الفوز بانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 عن الدائرة الثالثة محققة عدد أصوات كبير، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتورة جنان بوشهري نائبة مجلس الأمة الجديدة وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، جاء ترتيب الدكتورة جنان بوشهري بقائمة الفائزين في الدائرة الثالث هو المركز السادس وحققت 4321 صوتًا.
من هي د. جنان بوشهري الفائزة في انتخابات مجلس الأمة 2022؟
- هي الدكتورة جنان محسن حسن رمضان بوشهري من مواليد عام 1973.
- الدكتورة جنان بوشهري الفائزة في انتخابات مجلس الأمة شغلت من قبل منصب وزير دولة لشؤون الإسكان خلال الفترة من 2017 حتى 2019.
- فازت من قبل بانتخابات المجلس البلدي وشغلت عضويته من 2009 حتى 2013.
- كما شغلت منصب مستشار في مجلس الأمة من 2014 حتى 2016.
- تخرجت الدكتورة جنان بوشهري من جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول كمهندس كيميائي، حصلت على الماجستير من جامعة الكويت، وحصلت على الدكتوراه من جامعة عين شمس.