من هي د. رواء الجارالله عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة رواء الجارالله عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت بالتكليف، وأهم المعلومات عن سيادتها من ويكيبيديا، والمناصب القيادية الهامة التي شغلتها من قبل في جامعة الكويت.

معلومات عن الدكتورة رواء الجارالله عميد القبول والتسجيل

هي الدكتورة رواء سعود الجارالله القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت منذ 13 فبراير 2023، شغلت من قبل منصب مديرة مركز التقييم والقياس بجامعة الكويت، وهي أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية كلية الهندسة بجامعة الكويت.

عميد القبول بجامعة الكويت الدكتورة رواء الجارالله حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا البريطانية في تخصص الهندسة المدنية – الهندسة البيئية عام 2001، وحصلت على درجة الماجستير في نفس التخصص عام 1997 من جامعة ولاية أوريجون الأمريكية، حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية جامعة الكويت.