من هي د. ريم الفليج مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتورة ريم الفليج رئيس هيئة الغذاء والتغذية

صدرت اليوم في الكويت عدة مراسيم، كان منها مرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية برئاسة الدكتورة ريم الفليج، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة ريم الفليج مديرة الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت، وأهم المعلومات عنها من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، ولهيئة الغذاء دور كبير وهام في الدولة.

معلومات عن د. ريم الفليج مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية

  • هي الدكتورة ريم غازي سعود الفليج وتشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الغذاء بالكويت بالأصالة من 1 فبراير 2023.
  • كانت تشغل نفس المنصب بالتكليف منذ يناير 2021.
  • شغلت منصب نائب المدير العام لهيئة الغذاء بدرجة وكيل وزارة مساعد منذ يونيو 2015.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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