من هي د. ريم الفليج مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية؟

صدرت اليوم في الكويت عدة مراسيم، كان منها مرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية برئاسة الدكتورة ريم الفليج، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة ريم الفليج مديرة الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت، وأهم المعلومات عنها من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، ولهيئة الغذاء دور كبير وهام في الدولة.

معلومات عن د. ريم الفليج مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية