من هي د. سعاد الفضلي مدير جامعة الكويت؟

أُعلن في الكويت عن تولي الأستاذة الدكتورة سعاد الفضلي منصب مدير جامعة الكويت بالإنابة في نوفمبر 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة سعاد الفضلي مدير جامعة الكويت الجديد بالإنابة، وأهم المناصب القيادية التي تولتها، قرار تعيين الدكتورة سعاد الفضلي مديرًا لجامعة الكويت بالإنابة أصدره وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني وذلك بعد قبوله استقالة المدير السابق الدكتور يوسف الرومي.

من هي الدكتورة سعاد الفضلي مدير جامعة الكويت الجديد؟