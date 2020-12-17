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من هي د. شيخة الجاسم؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتورة شيخة الجاسم دكتورة شيخة الجاسم

يتواجد اسم الدكتورة شيخة الجاسم بقوة في الشارع السياسي الكويتي وفي مختلف وسائل الإعلام في دولة الكويت، حيث يشغل تفكير الكثيرين سؤال وهو “من هي الدكتورة شيخة الجاسم؟”، كما يبحث البعض عن معلومات من السيرة الذاتية للدكتورة شيخة الجاسم من ويكيبيديا، هذا وقد ترشحت الدكتورة شيخة الجاسم لأول مرة في انتخابات الأمة 2020 الماضية، وذلك عن الدائرة الثالثة إحدى الدوائر الخمسة الانتخابية في دولة الكويت.

من هي د. شيخة الجاسم؟.. والسيرة الذاتية لها

  • هي الدكتورة شيخة يوسف عبد القادر بن جاسم، دكتورة الفلسفة بجامعة الكويت منذ 2006، وهي ناشطة سياسية كويتية.
  • تخرجت من جامعة الكويت عام 1996 بعدما حصلت على بكالوريوس الفلسفة.
  • حصلت الدكتورة شيخة الجاسم على درجة الماجستير عام 2002 من جامعة الكويت في تخصص الفلسفة السياسية.
  • حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 في علم الميتافيزيقيا.
  • كاتبة في جريدة القبس، حيث تكتب زاوية في الجريدة بعنوان “بدون مجاملة”.
  • الدكتور شيخة الجاسم أم لأربعة أبناء.
  • خاضت الدكتورة شيخة الجاسم انتخابات مجلس الأمة 2020 عن الدائرة الثالثة وجاءت في المركز 25 بعدد أصوات 642 صوتًا.
  • يتواجدي ديوان الدكتورة شيخة الجاسم في منطقة اليرموك.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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