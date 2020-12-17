يتواجد اسم الدكتورة شيخة الجاسم بقوة في الشارع السياسي الكويتي وفي مختلف وسائل الإعلام في دولة الكويت، حيث يشغل تفكير الكثيرين سؤال وهو “من هي الدكتورة شيخة الجاسم؟”، كما يبحث البعض عن معلومات من السيرة الذاتية للدكتورة شيخة الجاسم من ويكيبيديا، هذا وقد ترشحت الدكتورة شيخة الجاسم لأول مرة في انتخابات الأمة 2020 الماضية، وذلك عن الدائرة الثالثة إحدى الدوائر الخمسة الانتخابية في دولة الكويت.

من هي د. شيخة الجاسم؟.. والسيرة الذاتية لها