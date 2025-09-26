من هي د. منيرة المهاشير مديرة تعليم المنطقة الشرقية الجديدة.. السيرة الذاتية

أُعلن في السعودية منذ قليل عن تعيين الدكتورة منيرة المهاشير في منصب مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة منيرة المهاشير وأهم المعلومات عن سيادتها من ويكيبيديا والمناصب القيادية التي شغلتها من قبل، هذا وبعد هذا القرار تعتبر الدكتورة منيرة المهاشير هي أول سيدة تشغل هذا المنصب.

د. منيرة المهاشير السيرة الذاتية

هي منيرة بنت بدر المهاشير مديرة التعليم بالشرقية في السعودية منذ 26 سبتمبر 2025، وهي عميدة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل حيث شغلت هذا المنصب منذ عام 2019، حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام عام 1431، حاصلة على درجة الماجستير من جامعة الملك فيصل 1427، حاصلة على البكالوريوس من كلية الأداب للبنات بالدمام عام 1420.

مديرة التعليم الجديدة بالشرقية دكتورة منيرة المهاشير حاصلة على عدة برامج دولية منها: برنامج الذكاء الاصطناعي واستراتيجية الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما حصلت من جامعة أكسفورد على برنامج القيادة التنفيذية، حاصلة على الزمالة البريطانية العليا في التعليم، لها الكثير من المبادرات الرائدة في تعزيز التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي بالمملكة.

الدكتورة منيرة المهاشير مدير تعليم الشرقية الجديدة شغلت من قبل منصب الرئيس التنفيذي لمركز إتقان للتطوير والتنمية والمسؤولية الاجتماعية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، حاصلة على العديد من الجوائز.