من هي د. نجاح الزنكي مدير مستشفى مبارك الكبير؟

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن قرار بتدوير مديري المستشفيات، إلى جانب حركة تدوير لرؤساء الأقسام الطبية في عدد من مستشفيات الدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور نجاح الزنكي مدير مستشفى مبارك الكبير الجديد، واهم المعلومات عنها من ويكيبيديا، واهم المناصب التي شغلتها من قبل.

معلومات عن د. نجاح الزنكي مدير مستشفى مبارك الكبير الحالي