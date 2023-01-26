من هي رجاء بوعركي الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية الكويتية؟
تعتبر الأستاذة رجاء بوعركي واحدة من أهم القيادات في وزارة التربية الكويتية، وقد أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني قرارًا بتكليف الأستاذة رجاء بوعركي بمهام الوكيل المساعد للشؤون المالية، بالإضافة إلى عملها، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذة رجاء بوعركي الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية، وأهم المعلومات عنها من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي شغلتها من قبل.
معلومات عن رجاء بوعركي الوكيل المساعد بوزارة التربية
- هي الأستاذة رجاء صالح محمد بوعركي تشغل منصب الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية بالتكليف من يوم 25 يناير 2023.
- الأستاذة رجاء بوعركي تشغل منصب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بالوزارة منذ أكتوبر 2019.
- شغلت من قبل منصب مدير المكتب الفني لوزير التربية.
- مراقب للشؤون الوظيفية بالمجلس الأعلى للتعليم.
- مراقب للشؤون الإدارية في منطقة الأحمدي التعليمية.
- مراقب الشؤون الوظيفية في الموارد البشرية بوزارة التربية.