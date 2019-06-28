من هي زاهدة عبدالله محمد أحمد العبيدي وزير التربية والتعليم الجديدة المرتقبة بالعراق، والسيرة الذاتية لها

من هي زاهدة عبدالله محمد أحمد العبيدي وزيرة التربية والتعليم الجديدة المرتقبة بالعراق هو السؤال الذي يشغل تفكير الجميع الآن بعد ترشيح سيادتها لهذا المنصب الهام، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للدكتورة زاهدة العبيدي من ويكيبيديا، والمناصب القيادية والهامة التي تولتها من قبل، والشهادات العلمية التي حصلت عليها، هذا وقد رشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الدكتورة زاهدة العبيدي لتولي حقيبة التربية، وسوف يصوت مجلس النواب على منحها الثقة في جلسة اليوم.

من هي د. زاهدة العبيدي وزير التربية الجديدة المرتقبة والسيرة الذاتية لها

هي زاهدة عبدالله محمد أحمد العبيدي من مواليد محافظة نينوي عام 1957، قبل ترشيحها لمنصب وزير التربية كانت تشغل منصب عميدة كلية التربية للبنات جامعة الموصل، لها مسيرة وخبرات طويلة في العمل الجامعي والتدريس والإشراف على الرسائل العلمية، وقدمت الكثير من المؤلفات في مجال تخصصها، ساهمت سيادتها في دخول كلية التربية للبنات ضمن قائمة أفضل الكليات في العالم ودخلت الكلية بالفعل في التصنيفات العالمية.

الدكتورة زاهدة العبيدي وزير التربية الجديد المرتقب حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة الموصل عام 1979 في مجال اللغة العربية وآدابها، وحصلت على درجة الماجستير عام 1984 جامعة الموصل في اللغة العربية وآدابها، وفي عام 1994 حصلت على الدكتوراة في اللغة العربي وآدابها من جامعة الموصل، لها الكثير من البحوث والدراسات.