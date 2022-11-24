من هي زليخة الحبيب رئيسة الفتوى والتشريع؟

أُعلن في الكويت منذ قليل، عن تعيين المستشارة زليخة الحبيب في منصب رئيس إدارة الفتوى والتشريع، بقرار من الوزير براك علي الشيتان، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشارة زليخة الحبيب وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، يأتي قرار الوزير براك الشيتان بعد قبول استقالة رئيس الفتوى والتشريع السابق المستشار صلاح المسعد,

من هي زليخة الحبيب رئيس إدارة الفتوى والتشريع؟