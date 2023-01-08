من هي زينب الجيران مديرة بنك الائتمان؟

بواسطة محمود عطا الله
زينب الجيران مديرة بنك الائتمان الكويتي من هو مدير بنك الائتمان الكويتي الحالي 2023

أُعلن في الكويت عن تكليف زينب الجيران بمهام منصب مدير بنك الائتمان ونشرت الخبر كل وسائل الإعلام في الدولة، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذة زينب الجيران مدير بنك الائتمان الكويتي الجديد، كما نُقدم أهم المعلومات عنها، تتولى الأستاذة زينب الجيران هذا المنصب خلفًا للمدير السابق صلاح المضف الذي تقدم باستقالته منذ ساعات بعد سنوات من العطاء.

معلومات عن الأستاذة زينب الجيران مديرة بنك الائتمان الجديدة 2023

  • الأستاذة زينب الجيران مديرة بنك الائتمان الكويتي بالتكليف منذ يوم الثامن من يناير 2023.
  • هي مدير الإدارة القانونية في بنك الائتمان.
  • شغلت من قبل منصب مراقبة في إدارة الشؤون القانونية بالبنك حتى يونيو 2013.
  • تابعونا مع المزيد من المعلومات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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