من هي زينب الجيران مديرة بنك الائتمان؟

أُعلن في الكويت عن تكليف زينب الجيران بمهام منصب مدير بنك الائتمان ونشرت الخبر كل وسائل الإعلام في الدولة، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذة زينب الجيران مدير بنك الائتمان الكويتي الجديد، كما نُقدم أهم المعلومات عنها، تتولى الأستاذة زينب الجيران هذا المنصب خلفًا للمدير السابق صلاح المضف الذي تقدم باستقالته منذ ساعات بعد سنوات من العطاء.

معلومات عن الأستاذة زينب الجيران مديرة بنك الائتمان الجديدة 2023