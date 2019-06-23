من هي سفانة حسين علي الحمداني وزير التربية والتعليم العراقي الجديد المرتقب، والسيرة الذاتية لها

من هي سفانة حسين علي الحمداني وزير التربية والتعليم العراقية الجديدة سؤال الجميع الآن في العراق بعد ترشيح سيادتها لهذا المنصب الهام والكبير في حكومة عادل عبد المهدي، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للأستاذة سفانة الحمداني من ويكيبيديا، والشهادات والدورات التي حصلت عليها، والمناصب القيادية التي تولتها من قبل، هذا وقد رشح رئيس الوزراء المهندس عادل عبد المهدي سفانة الحمداني لشغل حقيبة التربية، كما رشح ثلاثة وزراء آخرين لباقي الوزارات الشاغرة، وسيقوم مجلس النواب بالتصويت على تلك الترشيحات.

من هي سفانة حسين علي الحمداني وزيرة التربية والتعليم الجديدة والسيرة الذاتية لها

الأستاذة سفانة حسين علي الحمداني من مواليد مدينة بغداد عام 1963، وهي ليست بغريبة على وزارة التربية، حيث تمتلك خبرة طويلة بالوزارة تصل إلى 30 عام، وعملت في الكثير من محافظات الجمهورية ومنها: بغداد، والبصرة، نينوي، أربيل، ذي قار، حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية وذلك عام 1983.

الأستاذة سفانة حسين علي الحمداني وزير التربية والتعليم الجديد حصلت على الكثير من الدورات التدريبية الخارجية، في مجالات تطوير المناهج وتهيئة القادة وتقييم المناهج، حيث حصلت على دورات من مصر ولبنان والكويت، إلى جانب دورة من منظمة كاريتاس في مجال تهيئة القادة.