من هي عبير الدعيج وكيل ديوان الخدمة المدنية بالكويت؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذة عبير الدعيج وكيل وزارة ديوان الخدمة المدنية الحالي في الكويت 2023 وأهم المعلومات عنها من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، هذا وقد تولت الأستاذة عبير الدعيج هذا المنصب الهام مع نهاية العام الماضي، وهي واحدة من أهم القيادات الإدارية بالديوان.

معلومات عن عبير الدعيج وكيل ديوان الخدمة المدنية 2023 الكويت