من هي عبير الدعيج وكيل ديوان الخدمة المدنية بالكويت؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذة عبير الدعيج وكيل وزارة ديوان الخدمة المدنية الحالي في الكويت 2023 وأهم المعلومات عنها من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، هذا وقد تولت الأستاذة عبير الدعيج هذا المنصب الهام مع نهاية العام الماضي، وهي واحدة من أهم القيادات الإدارية بالديوان.
معلومات عن عبير الدعيج وكيل ديوان الخدمة المدنية 2023 الكويت
- هي الأستاذة عبير عبد العزيز عبد الرحمن الدعيج وتشغل منصب وكيل ديوان الخدمة المدنية الحالي منذ ديسمبر 2022.
- في أغسطس 2022 تم ندبها لمنصب وكيل ديوان الخدمة المدنية.
- شغلت منصب الوكيل المساعد لشؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة.
- حصلت الأستاذة عبير الدعيج على درجة وكيل وزارة مساعد بديوان الخدمة في نوفمبر 2018.
- كما شغلت منصب مدير إدارة الإجازات الدراسية.