من هي لمياء الملحم وكيل وزارة التعليم العالي بالكويت؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذة لمياء الملحم وكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة في الكويت، وأهم المعلومات عن سيادتها من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، ويعتبر منصب وكيل وزارة التعليم العالي أحد المناصب الهامة، وخاصة في تلك الوزارة التي تعتبر واحدة من أهم الوزارات في الحكومة الكويتية.

معلومات عن لمياء الملحم وكيل وزارة التعليم العالي بالكويت