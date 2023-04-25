من هي لمياء الملحم وكيل وزارة التعليم العالي بالكويت؟
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذة لمياء الملحم وكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة في الكويت، وأهم المعلومات عن سيادتها من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، ويعتبر منصب وكيل وزارة التعليم العالي أحد المناصب الهامة، وخاصة في تلك الوزارة التي تعتبر واحدة من أهم الوزارات في الحكومة الكويتية.
معلومات عن لمياء الملحم وكيل وزارة التعليم العالي بالكويت
- هي الأستاذة لمياء عبد العزيز الملحم وكيل وزارة التعليم العالي الحالي بالإنابة في الكويت منذ فبراير 2023، وذلك بعد استقالة الوكيل السابق الدكتور صبيح المخيزيم.
- وكيل التعليم العالي لمياء الملحم شغلت منصب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري بالتعليم العالي منذ مايو 2019.
- كانت من قبل تشغل منصب مدير إدارة ميزانيات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في وزارة المالية.
- كما شغلت منصب مدير إدارة التوجيه والنظم بوزارة المالية.