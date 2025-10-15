من هي مريم العوض رئيسة اتحاد الجمعيات التعاونية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة قرارًا بتعيين الأستاذة مريم العوض في منصب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية لمدة عام أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، لتكون رئيسة للاتحاد خلفًا للأستاذ عبد العزيز المطيري، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لمريم العوض من ويكيبيديا وأهم المعلومات عنها.

مريم العوض السيرة الذاتية

الأستاذة مريم أحمد العوض تشغل منصب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية منذ أغسطس 2025، شغلت العديد من المناصب الهامة في وزارة الشؤون الاجتماعية، حاصلة على جائزة الموظف المتميز – الهيئة العامة لشؤون القصر، تخرجت من جامعة الكويت عام 2010 بعد حصولها على ليسانس الحثوث.