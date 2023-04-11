من هي مها العسعوسي وكيلة وزارة الكهرباء والماء؟

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الإسكان المهندس مطلق العنيبي قرارًا بتكليف المهندسة مها العسعوسي بمنصب وكيل وزارة الكهرباء، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندسة مها العسعوسي وكيل وزارة الكهرباء والماء، وأهم المعلومات عنها من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي تولتها من قبل.
معلومات عن المهندسة مها العسعوسي وكيل وزارة الكهرباء والماء الجديد
- المهندسة مها حسين العسعوسي تشغل منصب وكيل وزارة الكهرباء والماء الجديد بالتكليف منذ يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023.
- وهي تشغل منصب الوكيل المساعد لقطاع مشاريع المياه بالوزارة.
- الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة بالوزارة.
- وكيلة وزارة الكهرباء والماء مها العسعوسي شغلت منصب مدير مكتب التفتيش والتدقيق بالوزارة.
- حاصلة على بكالوريوس الهندسة من جامعة نوتنجهام البريطانية – تخصص التصميم ومعالجة المواد.
- مدير إدارة الرقابة وضبط الجودة.
- حاصلة على دورات تعليمية متقدمة في عدة مجالات منها: إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة والدوائر الحكومية، التوعية بإدارة الجودة وأدواتها، الضبطية القضائية.