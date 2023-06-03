من هي ميساء بوشهري نائب مدير عام بلدية الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
ميساء بوشهري ويكيبيديا ميساء بوشهري نائب مدير البلدية الجديد

صدر مرسوم اليوم بتعيين المهندسة ميساء بوشهري نائبًا لمدير عام بلدية الكويت بدرجة وكيل وزارة مساعد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندسة ميساء بوشهري نائب مدير بلدية الكويت الجديد، وأهم المعلومات عن سيادتها من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي شغلتها من قبل في بلدية الكويت.

معلومات عن المهندسة ميساء بوشهري نائب مدير بلدية الكويت

هي ميساء موسى يوسف بوشهري نائب مدير عام بلدية الكويت الحالي منذ 3 يونيو 2023 بدرجة وكيل وزارة مساعد، شغلت سيادتها من قبل منصب نائب مدير عام البلدية لقطاع المشاريع بالوكالة، تدرجت في الكثير من المناصب الهامة في البلدية.

نائبة مدير البلدية ميساء بوشهري شغلت من قبل منصب مدير إدارة السلامة في بلدية محافظة مبارك الكبير،

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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