من هي مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة

كُلفت المهندسة مي البغلي بمنصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفل في التشكيل الوزاري الجديد برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندسة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة في الكويت، كما نُقدم لكم المعلومات المتوفرة عن مي البغلي من ويكيبيديا، يذكر أن الحكومة الجديدة سوف تؤدي اليمين الدستورية خلال الساعات القليلة القادمة.

من هي مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة في الكويت؟

  • هي مي جاسم محمد البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة في الكويت.
  • هي كبير المهندسين بديوان المحاسبة.
  • تابعونا مع المزيد من المعلومات عن الوزيرة الجديدة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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