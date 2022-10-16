من هي مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة في الكويت؟
كُلفت المهندسة مي البغلي بمنصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفل في التشكيل الوزاري الجديد برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندسة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة في الكويت، كما نُقدم لكم المعلومات المتوفرة عن مي البغلي من ويكيبيديا، يذكر أن الحكومة الجديدة سوف تؤدي اليمين الدستورية خلال الساعات القليلة القادمة.
من هي مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة في الكويت؟
- هي مي جاسم محمد البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة في الكويت.
- هي كبير المهندسين بديوان المحاسبة.
- تابعونا مع المزيد من المعلومات عن الوزيرة الجديدة.