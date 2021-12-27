من هي م. مها البغلي؟.. تعرف على السيرة الذاتية لعضو المجلس البلدي الكويتي

بواسطة محمود عطا الله
مها البغلي سعادة المهندسة مها البغلي

تعتبر سعادة المهندسة مها البغلي واحدة من أهم القيادات التنفيذية في دولة الكويت وتحديدا في المجلس البلدي الحالي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندسة مها البغلي، والشهادات العلمية التي حصلت عليها، والمناصب القيادية التي تولتها من قبل، هذا وقد تحدثت عدة تقارير بأن المهندسة مها البغلي سوف تتولى منصب هام خلال الفترة القادمة.

من هي المهندسة مها البغلي عضو المجلس البلدي في الكويت؟

  • المهندسة مها البغلي تخرجت من جامعة الكويت بعدما حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
  • حصلت على درجة الماجستير من إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.
  • المهندسة مها البغلي المرشحة لمنصب وزيرة البلدية في الكويت تشغل منصب عضو المجلس البلدي منذ 2018.
  • رئيسة لجنة البيئة.
  • شغلت من قبل منصب مدير برنامج المرأة القيادية والمبادرة.
  • شغلت منصب نائب المدير العام للشركة الكويتية للإعلام.
  • كما شغلت من قبل مساعد نائب رئيس شركة ديما كابيتال للاستثمار.
  • ومن ضمن المناصب التي شغلتها من قبل مستشار العضو المنتدب لمجموعة الامتياز الاستثمارية.
  • المهندسة مها البغلي تشغل عضوية عدد من مؤسسات المجتمع المدني منها: جمعية المهندسين الكويتية، الأكاديمية الأمريكية لإدارة المشاريع، الجمعية الاقتصادية الكويتية..
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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