من هي م. مها البغلي؟.. تعرف على السيرة الذاتية لعضو المجلس البلدي الكويتي

تعتبر سعادة المهندسة مها البغلي واحدة من أهم القيادات التنفيذية في دولة الكويت وتحديدا في المجلس البلدي الحالي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندسة مها البغلي، والشهادات العلمية التي حصلت عليها، والمناصب القيادية التي تولتها من قبل، هذا وقد تحدثت عدة تقارير بأن المهندسة مها البغلي سوف تتولى منصب هام خلال الفترة القادمة.

من هي المهندسة مها البغلي عضو المجلس البلدي في الكويت؟