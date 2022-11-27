من هي م. مي المسعد وكيلة وزارة الأشغال؟

بواسطة محمود عطا الله
المهندسة مي المسعد وكيلة وزارة الأشغال المهندسة مي المسعد وكيلة وزارة الأشغال

صدر مرسوم أميري، يقضي بتعيين المهندسة مي المسعد في منصب وكيل وزارة الأشغال، وذلك في 13 نوفمبر 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندسة مي المسعد وكيل وزارة الأشغال في الكويت، وأهم المناصب القيادية التي شغلتها من قبل.

من هي المهندسة مي المسعد وكيلة وزارة الأشغال في الكويت؟

  1. المهندسة مي المسعد وكيلة وزارة الأشغال الجديدة، واحدة من أهم قيادات الوزارة.
  2. أشرفت سيادتها على تنفيذ أهم المشروعات الكبرى في الكويت.
  3. المهندسة مي المسعد هي مدير مشروع جسر الشيخ جابر.
  4. مدير مشروع مطار الكويت الجديد.
  5. المهندسة مي المسعد حاصلة على درجة الماجستير في الهندسة المدنية.
  6. تخرجت من جامعة الكويت كمهندسة مدنية.
  7. تقول أنها فخورة بكونها امرأة كويتية عاملة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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