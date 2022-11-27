من هي م. مي المسعد وكيلة وزارة الأشغال؟

صدر مرسوم أميري، يقضي بتعيين المهندسة مي المسعد في منصب وكيل وزارة الأشغال، وذلك في 13 نوفمبر 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندسة مي المسعد وكيل وزارة الأشغال في الكويت، وأهم المناصب القيادية التي شغلتها من قبل.
من هي المهندسة مي المسعد وكيلة وزارة الأشغال في الكويت؟
- المهندسة مي المسعد وكيلة وزارة الأشغال الجديدة، واحدة من أهم قيادات الوزارة.
- أشرفت سيادتها على تنفيذ أهم المشروعات الكبرى في الكويت.
- المهندسة مي المسعد هي مدير مشروع جسر الشيخ جابر.
- مدير مشروع مطار الكويت الجديد.
- المهندسة مي المسعد حاصلة على درجة الماجستير في الهندسة المدنية.
- تخرجت من جامعة الكويت كمهندسة مدنية.
- تقول أنها فخورة بكونها امرأة كويتية عاملة.