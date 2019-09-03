من هي ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة السودانية الجديدة 2019، والسيرة الذاتية لها

من هي ولاء البوشي وزير الشباب والرياضة الجديدة بالسودان هو السؤال الذي يشغل تفكير الجميع الان بعد إعلان ترشيحها لهذا المنصب الهام، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية لولاء البوشي من ويكيبيديا، والشهادات العلمية التي حصلت عليها، والوظائف القيادية التي تولتها، وتاريخها، ومعلومات من ولاء البوشي cv، هذا ومن المرتقب أن يتم الكشف عن أسماء الحكومة السودانية الجديدة 2019 خلال الساعات القليلة القادمة، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.







من هي ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة الجديدة بالسودان والسيرة الذاتية لها

هي المهندسة ولاء عصام البوشي، وبخصوص الشهادات العلمية لوزيرة الشباب والرياضة الجديدة فهي حاصلة على درجة البكالوريوس من الخرطوم، وحصلت على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من أحدى الجامعات البريطانية، حاصلة على زمالة القادة الشباب الأفارقة بأميركا، حيث كانت بعثتها في واشنطن والتقت خلالها بالرئيس الأمريكي أوباما، وتحدثت معه عن مشاكل الشعب السوداني من جراء العقوبات الأمريكية.







ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة الجديدة بالسودان هي نجلة البروفيسور عصام البوشي والأستاذة سلمى مجذوب محمد مجذوب، وعن عمر ولاء البوشي فهي من مواليد عام 1986أي تبلغ من العمر الآن 33 عاما، وهي من مواليد ود مدني بالجزيرة.