من يستحق المعاش بعد وفاة صاحبة في الكويت؟

سؤال يشغل تفكير البعض وهو “من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب هذا المعاش في الكويت؟”، وقد نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الكويتية الإجابة عن هذا السؤال، وحددت من يستحق وشروط ذلك طبقًا للقانون.
من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش في الكويت؟
- الزوج: يستحق بشرط أن يكون غير قادر على الكسب في تاريخ الوفاة.
- االأرملة: تستحق النصيب في تاريخ الوفاة دون أي شرط.
- الابن: يستحق بشرط ألا يكون قد بلغ 26 سنة، ويستثنى من هذا الشرط:
– الابن العاجز عن الكسب.
– إذا كان طالبًا في الدراسة بعد الثانوية يستحق حتى بلوغ سن 28 سنة، وإذا بلغ 28 سنة يستمر الصرف حتى نهاية العام الدراسي.
– الحاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستحق المعاش حتى بلوغ سن 28 عام بشرط عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة أي نشاط.
- الابنة: تستحق بشرط ألا تكون متزوجة في تاريخ الوفاة.
- الأب: يستحق بشرط أن يُثبت أنه كان يعتمد في المعيشة على إبنه صاحب المعاش المتوفي.
- الأم: تستحق بشرط أن تكون أرملة أو مطلقة.
- الإخوة والأخوات: أن يثب اعتمادهم في المعيشة على صاحب المعاش المتوفي، وتتوافر شروط استحقاق الابن للإخوة، وشروط استحقاق البنت للأخوات.
- أبناء الابن وبناته: بشرط أن يكون والدهم قد توفى قبل الجد أو توفى بعد استحقاقه للنصيب في معاش والده، ويجب توافر شروط استحقاق الابن أو البنت في شأنهم.