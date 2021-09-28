مهرجان الأفنيوز.. احتفالية بمناسبة عودة الدراسة في الكويت برعاية حكومية

يستضيف مول الأفنيوز احتفالية كبيرة بمناسبة العودة الآمنة للدراسة في دول الكويت، مهرجان الأفنيوز سوف يكون برعاية عدة وزارات وجهات حكومية (وزارة التعليم، الداخلية، والصحة)، سوف يستقبل مهرجان الأفنيوز الجميع من الراغبين في الحضور حيث يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، حيث من المرتقب أن يقدم المهرجان والاحتفالية فعاليات ترفيهية وتعليمية مميزة.

مهرجان الأفنيوز 2021 بمناسبة عودة الدراسة الآمنة في الكويت

سوف يقام مهرجان الأفنيوز المرتقب من الجميع يومي الخميس والجمعة 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2021، الدعوة عامة لكل المواطنين الكويتيين وكل الوافدين، وسوف تشهد الفعالية وجود شاشات عملاقة، وأغاني وطنية مع بداية الحفل، كما سيتم تعليق البالونات ومظاهر الزينة المتنوعة، تابعونا مع تفاصيل أكثر عن المهرجان.