مهرجان الأفنيوز.. احتفالية بمناسبة عودة الدراسة في الكويت برعاية حكومية

بواسطة محمود عطا الله
مهرجان الأفنيوز 2021 مهرجان الأفنيوز 2021

يستضيف مول الأفنيوز احتفالية كبيرة بمناسبة العودة الآمنة للدراسة في دول الكويت، مهرجان الأفنيوز سوف يكون برعاية عدة وزارات وجهات حكومية (وزارة التعليم، الداخلية، والصحة)، سوف يستقبل مهرجان الأفنيوز الجميع من الراغبين في الحضور حيث يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، حيث من المرتقب أن يقدم المهرجان والاحتفالية فعاليات ترفيهية وتعليمية مميزة.

مهرجان الأفنيوز 2021 بمناسبة عودة الدراسة الآمنة في الكويت

سوف يقام مهرجان الأفنيوز المرتقب من الجميع يومي الخميس والجمعة 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2021، الدعوة عامة لكل المواطنين الكويتيين وكل الوافدين، وسوف تشهد الفعالية وجود شاشات عملاقة، وأغاني وطنية مع بداية الحفل، كما سيتم تعليق البالونات ومظاهر الزينة المتنوعة، تابعونا مع تفاصيل أكثر عن المهرجان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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