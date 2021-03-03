مواعيد استلام البطاقة المدنية في الكويت 2021

نشرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أوقات تسليم البطاقات المدنية الجاهزة 2021، كما قالت الهيئة في بيانها الرسمي، أنه يمكن للمواطن أو المقيم استلام البطاقة المدنية الجاهزة وهو في منزله، من خلال خدمة توصيل البطاقة المدنية الجاهزة للمنازل، هذا ويذكر أن تسليم البطاقات المدنية في الكويت يتم عبر ثلاثة فروع، وهي: الفرع الرئيسي بجنوب السرة، فرع هيئة المعلومات المدنية في الجهراء، الفرع الجديد للهيئة بجنوب الصباحية محافظة الأحمدي.

مواعيد استلام البطاقة المدنية الكويت 2021