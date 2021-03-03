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مواعيد استلام البطاقة المدنية في الكويت 2021

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد استلام البطاقة المدنية الكويت مواعيد استلام البطاقة المدنية الكويت

نشرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أوقات تسليم البطاقات المدنية الجاهزة 2021، كما قالت الهيئة في بيانها الرسمي، أنه يمكن للمواطن أو المقيم استلام البطاقة المدنية الجاهزة وهو في منزله، من خلال خدمة توصيل البطاقة المدنية الجاهزة للمنازل، هذا ويذكر أن تسليم البطاقات المدنية في الكويت يتم عبر ثلاثة فروع، وهي: الفرع الرئيسي بجنوب السرة، فرع هيئة المعلومات المدنية في الجهراء، الفرع الجديد للهيئة بجنوب الصباحية محافظة الأحمدي.

مواعيد استلام البطاقة المدنية الكويت 2021

  • مواعيد فرع الهيئة بجنوب السرة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.
  • أوقات التسليم فرع الهيئة بالجهراء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.
  • فرع جنوب الصباحية محافظة الأحمدي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.
  • هذا وقد ناشدت هيئة المعلومات المدنية كافة المراجعين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل زيارة أو مراجعة أيًا من فروعها حفاظًا على سلامة الجميع.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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