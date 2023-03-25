مواعيد استلام رخصة القيادة رمضان 2023 الأفنيوز والكوت ومارينا مول وسوق شرق

بواسطة محمود عطا الله
أوقات استلام رخص القيادة رمضان 2023 الأفنيول ومارينا مول أوقات استلام رخص القيادة رمضان 2023 الأفنيول ومارينا مول

أعلنت الإدارة العامة للمرور في دولة الكويت، عن مواعيد استلام رخصة القيادة من الأجهزة المتوفرة في المجمعات التجارية خلال شهر رمضان الفضيل 2023، هذا وتتوفر أجهزة استلام رخصة القيادة في مجمع الأفنيوز ومارينا مول والخيمة مول وسوق شرق وفي مجمع الكوت، من الجدير بالذكر أن شهر رمضان قد بدأ في الكويت يوم 23 مارس 2023.

مواعيد استلام رخصة القيادة رمضان 2023 من المجمعات التجارية

قالت الإدارة العامة للمرور بالكويت في بيان رسمي أن مواعيد استلام رخص القيادة من مجمعات الأفنيوز ومارينا مول والكوت وسوق شرق والخيمة مول خلال شهر رمضان المبارك 2023، سوف يكون من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في تلك المجمعات.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن مواعيد عمل إدارات المرور في جميع المحافظات خلال أيام شهر رمضان 2023 حيث تبدأ إدارات المرور العمل من الساعة 9.45 صباحًا حتى الساعة 4 مساء، في حين ستكون أوقات عمل أقسام الفحص الفني للمركبات بكل المحافظات من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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