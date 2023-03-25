مواعيد استلام رخصة القيادة رمضان 2023 الأفنيوز والكوت ومارينا مول وسوق شرق

أعلنت الإدارة العامة للمرور في دولة الكويت، عن مواعيد استلام رخصة القيادة من الأجهزة المتوفرة في المجمعات التجارية خلال شهر رمضان الفضيل 2023، هذا وتتوفر أجهزة استلام رخصة القيادة في مجمع الأفنيوز ومارينا مول والخيمة مول وسوق شرق وفي مجمع الكوت، من الجدير بالذكر أن شهر رمضان قد بدأ في الكويت يوم 23 مارس 2023.

مواعيد استلام رخصة القيادة رمضان 2023 من المجمعات التجارية

قالت الإدارة العامة للمرور بالكويت في بيان رسمي أن مواعيد استلام رخص القيادة من مجمعات الأفنيوز ومارينا مول والكوت وسوق شرق والخيمة مول خلال شهر رمضان المبارك 2023، سوف يكون من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في تلك المجمعات.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن مواعيد عمل إدارات المرور في جميع المحافظات خلال أيام شهر رمضان 2023 حيث تبدأ إدارات المرور العمل من الساعة 9.45 صباحًا حتى الساعة 4 مساء، في حين ستكون أوقات عمل أقسام الفحص الفني للمركبات بكل المحافظات من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.