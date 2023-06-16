مواعيد البصمة البيومترية في الكويت ومواقع المراكز للمواطنين والوافدين

حددت الإدارة العامة للأدلة الجنائية مواعيد دوام مراكز البصمة البيومترية في الكويت للمواطنين الكويتيين والوافدين، كما حددت خمسة مواقع ومراكز لتفعيل البصمة البيومترية للكويتيين، ومركزين للوافدين، على أن يتم زيادة أعداد تلك المراكز خلال الفترة القادمة، من الجدير بالذكر أن الكويت تُطبق البصمة البيومترية في كل منافذها منذ 12 مايو 2023 الماضي.

مواقع البصمة البيومترية للكويتيين والوافدين

مراكز البصمة البيومترية للكويتيين:

مديرية أمن حولي.

مديرية أمن الأحمدي.

مديرية أمن مبارك الكبير.

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مديرية أمن الجهراء.

مديرية أمن الفروانية.

مراكز البصمة البيومترية للوافدين:

قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات منطقة علي صباح السالم.

قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات منطقة الجهراء.

مواعيد البصمة البيومترية الكويت

قالت وزارة الداخلية أنه يجب حجز موعد لتفعيل البصمة البيومترية قبل زيارة أي من المراكز التي تُقدم تلك الخدمة، والحجز يتم عبر منصة متى أو عن طريق تطبيق سهل، مواعيد عمل مراكز البصمة البيومترية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.