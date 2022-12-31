مواعيد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية 2023.. 4 فترات متاحة للكويتيين الباحثين عن عمل

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي عن مواعيد التسجيل للكويتيين الباحثين عن عمل خلال العام الجديد 2023، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير فترات ومواعيد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية 2023 بالكويت، وقد قالت وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج، أن هناك أربع فترات للتسجيل، موزعة على مدار العام لاستيعاب الخريجين من التعليم التطبيقي والتدريب وخريجي جامعة الكويت من الكويتيين والكويتيات.

مواعيد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية 2023

أولى مواعيد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية 2023 في الكويت سوف تكون من 3 حتى 17 فبراير 2023، وذلك لاستيعاب خريجي الفصل الدراسي الأول من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت. ثاني فترات التسجيل في ديوان الخدمة المدنية سوف تكون من 2 حتى 16 يونيو 2023، لاستيعاب خريجي الفصل الدراسي الثاني من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ثالث فترات التسجيل من 1 حتى 15 سبتمبر 2023 لاستيعاب خريجي الفصل الصيفي. الفترة الرابعة من 6 إلى 15 ديسمبر 2023.