مواعيد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية 2023.. 4 فترات متاحة للكويتيين الباحثين عن عمل

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد تسجيل ديوان الخدمة المدنية 2023 الكويت مواعيد تسجيل ديوان الخدمة المدنية 2023 الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي عن مواعيد التسجيل للكويتيين الباحثين عن عمل خلال العام الجديد 2023، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير فترات ومواعيد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية 2023 بالكويت، وقد قالت وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج، أن هناك أربع فترات للتسجيل، موزعة على مدار العام لاستيعاب الخريجين من التعليم التطبيقي والتدريب وخريجي جامعة الكويت من الكويتيين والكويتيات.

مواعيد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية 2023

  1. أولى مواعيد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية 2023 في الكويت سوف تكون من 3 حتى 17 فبراير 2023، وذلك لاستيعاب خريجي الفصل الدراسي الأول من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت.
  2. ثاني فترات التسجيل في ديوان الخدمة المدنية سوف تكون من 2 حتى 16 يونيو 2023، لاستيعاب خريجي الفصل الدراسي الثاني من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
  3. ثالث فترات التسجيل من 1 حتى 15 سبتمبر 2023 لاستيعاب خريجي الفصل الصيفي.
  4. الفترة الرابعة من 6 إلى 15 ديسمبر 2023.
مواعيد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية 2023 الكويت
فترة التسجيل الأولى من 3 حتى 17 فبراير 2023
فترة التسجيل الثانية من 2 حتى 16 يونيو 2023
فترة التسجيل الثالثة من 1 حتى 15 سبتمبر 2023
فترة التسجيل الرابعة من 6 حتى 15 ديسمبر 2023
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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