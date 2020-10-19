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مواعيد التطعيم في الكويت شتاء 2020 ضد الإنفلونزا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد التطعيم في الكويت ضد الإنفلونزا مواعيد التطعيم في الكويت ضد الإنفلونزا

مع يوم النصف من أكتوبر 2020 بدأت حملة التطعيم في الكويت ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم شتاء 2020-2021، حيث أكدت وزارة الصحة أنه يتوجب حجز موعد للتطعيم قبل زيارة أي من مراكز التطعيمات المنتشرة في مناطق الكويت الصحية.
خطوات حجز موعد التطعيم الكويت
ومن جانبها، طالبت وزارة الصحة الجميع بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة بغرض التطعيم، وأكدت أنه لن يسمح بدخول أي مواطن بدون أن يُقدم باركود حجز الموعد لموظف الاستقبال.

مواعيد التطعيم في الكويت

أكدت وزارة الصحة الكويتية، أن مراكز التطعيم ضد الإنفلونزا متواجدة في ثلاث مناطق صحية وهي: الفروانية، الأحمدي، الجهراء، مواعيد التطعيم في الكويت من الساعة 7.30 صباحًا حتى 1.30 بعد الظهر، ويوم السبت من 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، بعض مراكز التطعيم تعمل فترة مسائية من 4 حتى 8 مساء.


محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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