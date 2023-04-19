مواعيد الدوام بعد إجازة عيد الفطر 2023 في الكويت.. تعميم هام من ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن مواعيد الدوام بعد إجازة عيد الفطر 2023 بالكويت، حيث تُطبق مواعيد العمل تلك من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 في كل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة، وقال تعميم ديوان الخدمة المدنية، أن أوقات الدوام تلك سوف يتم تطبيقها خلال الأشهر القادمة، حتى يتم الانتهاء من دراسة الدوام المرن.

مواعيد الدوام بعد إجازة عيد الفطر 2023 الكويت

بحسب تعميم ديوان الخدمة المدنية سوف تكون مواعيد الدوام في الكويت بعد إجازة عيد الفطر 2023، من الأحد إلى الخميس 7 ساعات يوميًا، كالتالي:

– من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

– من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 2.30 ظهرًا.

– من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.

– من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 3.30 عصرًا.

