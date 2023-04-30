نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد عمل العيادات المسائية في مستشفى حمد الطبية في قطر مع بداية عملها رسميُا، حيث أعلنت مؤسسة حمد الطبية أنها وفرت عيادات خارجية مسائية سوف تعمل بداية من الإثنين 1 مايو 2023، وستكون في أربع تخصصات، على أن يتم زيادة أعداد التخصصات خلال الفترة القادمة، وتخصصات العيادات المسائية في مؤسسة حمد الطبية سوف تكون: عيادة طب العيون، عيادة السمع، أنف وأذن وحنجرة، عيادة المسالك البولية.

مواعيد العيادات المسائية في مؤسسة حمد الطبية

سوف تكون مواعيد عمل العيادات الخارجية المسائية في مستشفى حمد الطبية في قطر 2023 من الأحد إلى الخميس من الساعة 3.30 مساء حتى الساعة 7.30 مساء، وسوف تشمل 4 تخصصات كما ذكرنًا وهي التخصصات الأكثر طلبًا.

حجز مواعيد العيادات في مستشفى حمد الطبية

توفر المؤسسة رقم هاتف موحد لكل المرضى والمراجعين وهي خدمة “نسمعك”، حيث يمكنك حجز موعد العيادات الخارجية بصورة مسبقة أو تغيير موعد أو إلغاء موعد، الخط يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، رقم هاتف مستشفى حمد الطبية هو: (16060).

أكدت إدارة المؤسسة الطبية أنه سوف يتم زيادة أعداد التخصصات في العيادات المسائية قريبًا.