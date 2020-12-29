مواعيد الفحص الفني للسيارات في إدارات المرور بالكويت 2021

أعلنت الإدارة العامة للمرور في دولة الكويت عن مواعيد الفحص الفني للسيارات والمركبات في 2021 في إدارات مرور الفروانية وحولي والعاصمة ومرور الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء، كما أعلنت الإدارة العامة لمرور الكويت عن موعد استئناف العمل في إدارات الفحص الفني للمركبات، حيث تبدأ عمليات الفحص الفني للمركبات بداية من يوم الأحد 10 يناير 2021 كأول يوم دوام للفحص في العام الجديد، حيث طالبت الإدارة الجميع بضرور اتخاذ كل التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين والعاملين بإدارات المرور بالمحافظات.

مواعيد الفحص الفني للسيارات مرور الكويت 2021

دوام أقسام الفحص الفني للسيارات 2021 اليومي إدارة مرور الفروانية وحولي والأحمدي ومبارك الكبير والعاصمة ومرور الجهراء سوف يكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، يذكر أن موقع وزارة الداخلية الكويتية، يُقدم خدمة حجز مواعيد مراجعة إدارات المرور الستة لكل المراجعين، حيث يتوجب حجز موعد لمراجعة إدارات المرور بمحافظات الكويت، ويجب على كل مراجع تقديم كود الحجز لموظفي الاستقبال.