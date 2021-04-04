مواعيد المستشفيات والمراكز الصحية رمضان 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن مواعيد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال شهر رمضان 2021 في كل محافظات ومناطق الدولة الصحية، جاء الكشف عن مواعيد العمل في رمضان 2021 في الكويت من خلال بيان رسمي صدر عن الوزارة، تم نشره على صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل ونشرته كافة وسائل الإعلام المتنوعة في الدولة، كما حدد البيان دوام ديوان وزارة الصحة والإدارات المركزية خلال الشهر الفضيل، هذا ويذكر أن بداية رمضان في الكويت فلكيًا يوم 13 أبريل الجاري.

مواعيد المستشفيات والمراكز الصحية في الكويت رمضان 2021

قالت وزارة الصحة، أنّ دوام مستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات في العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي رمضان 2021-1442 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1.30 ظهرًا، بينما مواعيد ديوان الوزارة والإدارات المركزية بوزارة الصحة خلال شهر الصيام من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2.30 ظهرًا، هذا وقد صدر تعميم رسمي بتلك المواعيد وأوقات العمل، هذا ويقدم كافة العاملون بوزارة الصحة الكويتية مجهودات كبيرة لمواجة التحدي الحالي الذي واجه العالم وليس الكويت فقط.