تُحدد وزارة الشؤون الاجتماعية جدول مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية في الكويت 2023، كما تُشرف على الانتخابات في كل جميعة للتحقق من سير الأمور على ما يرام، حيث يتقرب مساهمو الجمعيات انتخابات كل جمعية لتحديد مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود جمعيتهم لأداء أفضل يُرضي الجميع.

مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية في الكويت 2023

عُقدت انتخابات جمعية الرحاب في الأول من مايو في حين سوف يكون موعد انتخابات جمعية عبدالله المبارك يوم الأربعاء 3 مايو 2023، كما حددت وزارة الشؤون الاجتماعية انتخابات جمعية الصليبية لتقام يوم الإثنين 29 مايو 2023، انتخابات جمعية صباح السالم سوف تكون يوم الخميس 25 مايو 2023، انتخابات جمعية العديلية سوف تكون يوم 22 مايو 2023، في حين أكدت عدة مصادر عن تأجيل انتخابات جمعية النعيم لشهر سبتمبر القادم.

جمعية الجهراء التعاونية تم تحديد موعد انتخاباتها لاختيار مجلس الإدارة الجديد ووسوف توافق يوم الإثنين 19 يونيو 2023، جمعية مشرف يوم الإثنين 5 يونيو 2023، جمعية الزهراء يوم 24 مايو 2023.