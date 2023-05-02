مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية في الكويت 2023

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية الكويت 2023 مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية الكويت 2023

تُحدد وزارة الشؤون الاجتماعية جدول مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية في الكويت 2023، كما تُشرف على الانتخابات في كل جميعة للتحقق من سير الأمور على ما يرام، حيث يتقرب مساهمو الجمعيات انتخابات كل جمعية لتحديد مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود جمعيتهم لأداء أفضل يُرضي الجميع.

مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية في الكويت 2023

عُقدت انتخابات جمعية الرحاب في الأول من مايو في حين سوف يكون موعد انتخابات جمعية عبدالله المبارك يوم الأربعاء 3 مايو 2023، كما حددت وزارة الشؤون الاجتماعية انتخابات جمعية الصليبية لتقام يوم الإثنين 29 مايو 2023، انتخابات جمعية صباح السالم سوف تكون يوم الخميس 25 مايو 2023، انتخابات جمعية العديلية سوف تكون يوم 22 مايو 2023، في حين أكدت عدة مصادر عن تأجيل انتخابات جمعية النعيم لشهر سبتمبر القادم.

جمعية الجهراء التعاونية تم تحديد موعد انتخاباتها لاختيار مجلس الإدارة الجديد ووسوف توافق يوم الإثنين 19 يونيو 2023، جمعية مشرف يوم الإثنين 5 يونيو 2023، جمعية الزهراء يوم 24 مايو 2023.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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