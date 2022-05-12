أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بصورة رسمية جدول مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية 2022 في الكويت، حيث تُقام انتخابات 44 جمعية تعاونية على مستوى كل مناطق الكويت خلال الفترة من 23 مايو حتى نوفمبر 2022، لاختيار أعضاء مجالس إدارات تلك الجمعيات، يأتي تحديد موعد تلك الانتخابة في استجابة من الشؤون لطلبات مساهمي الجمعيات.

مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية 2022 في الكويت

يبدأ جدول مواعيد انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في الكويت بانتخابات جمعية خيطان والتي تُقام يوم 23 مايو 2022، في حين تُقام انتخابات جمعية الشامية والشويخ يوم 25 مايو، هذا وتعكف وزارة الشؤون حاليًا لوضع نظام مميز للانتخابات لتخرج دون مثالب وذلك بالتشاور مع الفتوى والتشريع.

انتخابات جمعية مشرف سوف تكون في الأول من يونيو 2022، في حين تُقام انتخابات جمعية الأندلس والرقعي يوم 26 أكتوبر 2022، انتخابات جمعية النعيم يوم 3 أكتوبر، جمعية النسيم يوم 6 يوليو، جمعية العديلية يوم 27 يوليو، جمعية مبارك الكبير والقرين يوم 31 أكتوبر، جمعية السالمية يوم 12 سبتمبر، انتخابات جمعية القادسية يوم 14 سبتمبر 2022.

