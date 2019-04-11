مواعيد حظر التجوال في السودان “الجيش يصدر تصريح جديد”

أصدر الجيش السوداني تصريح جديد، منذ قليل اليوم الخميس، وهو أول تصريح بعد البيان الأول، والذي ألقاه وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، الذي أعلن فرض حظر التجوال في كل أنحاء السودان، بيان الجيش السوداني الجديد، تم فيه إعلان مواعيد حظر التجوال في البلاد، حيث سيتم تنفيذ حظر التجوال يوميا، من الساعة 10 مساء حتى الساعة 4 صباحا، هذا وقد طالبت القوات المسلحة المواطنين الالتزام بتلك المواعيد حفاظا على سلامتهم، لتجنب المخاطر التي قد تترتب على عدم الالتزام بهذا القرار.

مواعيد حظر التجوال في السودان، وبيان القوات المسلحة والجيش السوداني، نشرته رسميا وكالة الأنباء السودانية سونا، هذا ويذكر ان مدة حظر التجوال وتنفيذ تلك المواعيد يستمر لمدة شهر، هذا ويذكر أن الجيش قد عزل الرئيس عمر البشير صباح اليوم، وأعلن عن بداية فترة رئاسية انتقالية لمدة سنتين، تنتهي بانتخابات رئاسية جديدة.

السيرة الذاتية لعوض بن عوف

هذا ومن المرتقب أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة إعلان أسماء المجلس الرئاسي الانتقالي.

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