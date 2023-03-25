مواعيد دوام مرور الجابرية رمضان 2023.. تعرف على أوقات الإدارة وأقسام الفحص الفني

بواسطة محمود عطا الله
أوقات دوام مرور الجابرية في رمضان أوقات دوام مرور الجابرية في رمضان

نشرت الإدارة العامة للمرور بالكويت عن مواعيد دوام مرور الجابرية (محافظة حولي) وكل إدارات المرور بالمحافظات خلال أيام شهر رمضان الفضيل، كما نشرت أوقات استلام رخص القيادة عبر أجهزة الخدمة الذاتية بالمجمعات التجارية خلال رمضان، هذا وقد بدأ شهر رمضان رسميًا في دولة الكويت من يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

مواعيد دوام مرور الجابرية رمضان 2023 محافظة حولي

  • مواعيد دوام الإدارة في مرور الجابرية (مرور محافظة حولي) في رمضان 2023 من الساعة 9.45 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.
  • أوقات الفحص الفني للمركبات مرور الجابرية في رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.
  • مواعيد عمل أقسام الاختبار بإدارة التعليم مرور حولي وفي كل المحافظات من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 3.30 عصرًا.
  • هذا وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مواعيد استلام رخص القيادة من أجهزة الخدمة الذاتية بالمجمعات التجارية خلال شهر رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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