مواعيد دوام مرور الجابرية رمضان 2023.. تعرف على أوقات الإدارة وأقسام الفحص الفني
نشرت الإدارة العامة للمرور بالكويت عن مواعيد دوام مرور الجابرية (محافظة حولي) وكل إدارات المرور بالمحافظات خلال أيام شهر رمضان الفضيل، كما نشرت أوقات استلام رخص القيادة عبر أجهزة الخدمة الذاتية بالمجمعات التجارية خلال رمضان، هذا وقد بدأ شهر رمضان رسميًا في دولة الكويت من يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.
مواعيد دوام مرور الجابرية رمضان 2023 محافظة حولي
- مواعيد دوام الإدارة في مرور الجابرية (مرور محافظة حولي) في رمضان 2023 من الساعة 9.45 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.
- أوقات الفحص الفني للمركبات مرور الجابرية في رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.
- مواعيد عمل أقسام الاختبار بإدارة التعليم مرور حولي وفي كل المحافظات من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 3.30 عصرًا.
- هذا وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مواعيد استلام رخص القيادة من أجهزة الخدمة الذاتية بالمجمعات التجارية خلال شهر رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.