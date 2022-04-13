مواعيد زيارة الغابة الصغيرة حديقة حيوان الصليبية في رمضان 2022

بواسطة محمود عطا الله
الغابة الصغيرة حديقة حيوان الصليبية الغابة الصغيرة حديقة حيوان الصليبية

أُعلن رسميًا، عن إفتتاح الغابة الصغيرة بصورة تجريبية بداية من يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، لتعود حديقة حيوان الصليبية للعمل من جديد، بعد طول انتظار من الجميع، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد عمل The Little Jungle خلال شهر رمضان 2022، كما سنتابع معكم أي جديد بخصوص دوام حديقة حيوان الصليبية خلال أيام العيد، وتعتبر الغابة الصغيرة واحدة من أهم الوجهات الترفيهية في دولة الكويت لكل أفراد الأسرة وللجميع في الدولة.

مواعيد زيارة الغابة الصغيرة بالكويت في رمضان 2022

تضم حديقة حيوان الصليبية مجموعة رائعة من البحيرات والشلالات والمساحات الخضراء المبهرة، كما تضم مجموعة كبيرة جدًا من الحيوانات والطيور، لتجعلك داخل إحدى الغابات الإفريقية، هذا وسوف تكون مواعيد زيارة ودوام الغابة الصغيرة حديقة حيوان الصليبية خلال شهر رمضان الفضيل 2022 من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 6 مساء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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