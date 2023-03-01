مواعيد زيارة معرض الحج والعمرة في الكويت 2023

بواسطة محمود عطا الله
معرض الحج والعمرة بالكويت معرض الحج والعمرة بالكويت

وجهت وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة الحج والعمرة الدعوة إلى كل جمهورها لحضور فعاليات معرض الحج والعمرة بالكويت 2023، المقام بأرض المعارض، وذلك بداية من اليوم الأربعاء 1 مارس ويستمر حتى يوم 7 مارس 2023، المعرض تُقيمه شركة معرض الكويت الدولي، تحت رعاية معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد العزيز الماجد.

مواعيد زيارة معرض الحج والعمرة في الكويت 2023

  • سيكون المعرض فرصة جيدة للراغبين في الحج هذا العام، من خلال متابعة عروض حملات الحج في الكويت 2023، حيث تعرض شركات الحج برامجها لهذا العام، وكافة تفاصيل التنقل وفنادق الإقامة في السعودية، إلى جانب عروض العمرة التي تُقدمها الشركات السياحية.
  • موقع المعرض صالة 7 للمناسبات الخاصة بأرض المعارض.
  • مواعيد زيارة معرض الحج والعمرة في الكويت من 1 حتى 7 مارس 2023 بالأوقات التالية:
    – الفترة الصباحية: من 10 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا.
    – الفترة المسائية: من 4 عصرًا حتى 10 مساء.
    – يوم الجمعة: من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 10 مساء.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

موعد عرض الألعاب النارية عند أبراج الكويت اليوم الثلاثاء

أخبار العالم

خطوات حجز تذاكر المكشات بالكويت 2023