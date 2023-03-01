وجهت وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة الحج والعمرة الدعوة إلى كل جمهورها لحضور فعاليات معرض الحج والعمرة بالكويت 2023، المقام بأرض المعارض، وذلك بداية من اليوم الأربعاء 1 مارس ويستمر حتى يوم 7 مارس 2023، المعرض تُقيمه شركة معرض الكويت الدولي، تحت رعاية معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد العزيز الماجد.
مواعيد زيارة معرض الحج والعمرة في الكويت 2023
- سيكون المعرض فرصة جيدة للراغبين في الحج هذا العام، من خلال متابعة عروض حملات الحج في الكويت 2023، حيث تعرض شركات الحج برامجها لهذا العام، وكافة تفاصيل التنقل وفنادق الإقامة في السعودية، إلى جانب عروض العمرة التي تُقدمها الشركات السياحية.
- موقع المعرض صالة 7 للمناسبات الخاصة بأرض المعارض.
- مواعيد زيارة معرض الحج والعمرة في الكويت من 1 حتى 7 مارس 2023 بالأوقات التالية:
– الفترة الصباحية: من 10 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا.
– الفترة المسائية: من 4 عصرًا حتى 10 مساء.
– يوم الجمعة: من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 10 مساء.