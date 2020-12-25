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مواعيد زيارة منتزه الخور للعائلات 2021 وأسعار التذاكر

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد زيارة منتزه الخور مواعيد زيارة منتزه الخور

يعتبر منتزه الخور واحد من أهم الوجهات والأماكن الترفيهية للعائلات 2021 في قطر، حيث يُقدم منتزه الخور مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الرائعة والتي تناسب كل الأعمار وكل الأذواق، ويتواجد في منتزه الخور حديقة الحيوان الرائعة، وقطار منتزه الخور، ومنطقة للألعاب، هذا وتطالب إدارة المنتزه جميع الزائرين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند زيارة الحديقة، حفاظًا على سلامة الجميع.

1 مواعيد زيارة منتزه الخور للعائلات 2021 وموعد يوم النساء
2 أسعار تذاكر منتزه الخور للعائلات 2021 وأماكن بيع التذاكر

مواعيد زيارة منتزه الخور للعائلات 2021 وموعد يوم النساء

  • أوقات زيارة منتزه الخور طول أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساء.
  • يوم النساء في منتزه الخور هو يوم الثلاثاء ويخصص هذا اليوم للنساء والأطفال.
  • يوم الأحد عام لكل الجمهور.
  • يتم إيقاف بيع التذاكر عند الساعة الثامنة.
  • يتم إغلاق أبواب الدخول عند وصول عدد الزائرين داخل الحديقة إلى 10 آلاف زائر.

أسعار تذاكر منتزه الخور للعائلات 2021 وأماكن بيع التذاكر

  • سعر تذكرة دخول منتزه الخور للعائلات 15 ريال (يوم كامل).
  • 5 ريال خدمة ركوب القطار.
  • 50 ريال إطعام الحيوانات.
  • تباع تذاكر منتزه الخور للعائلات في فروع الميرة: المطار، الميرة الحياة بلازا، خلف مول، الميرة الذخيرة، الميرة الخور، الوكرة، الشمال، الميرة المنصورية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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