مواعيد زيارة منتزه الخور للعائلات 2021 وأسعار التذاكر

يعتبر منتزه الخور واحد من أهم الوجهات والأماكن الترفيهية للعائلات 2021 في قطر، حيث يُقدم منتزه الخور مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الرائعة والتي تناسب كل الأعمار وكل الأذواق، ويتواجد في منتزه الخور حديقة الحيوان الرائعة، وقطار منتزه الخور، ومنطقة للألعاب، هذا وتطالب إدارة المنتزه جميع الزائرين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند زيارة الحديقة، حفاظًا على سلامة الجميع.

مواعيد زيارة منتزه الخور للعائلات 2021 وموعد يوم النساء

أوقات زيارة منتزه الخور طول أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساء.

يوم النساء في منتزه الخور هو يوم الثلاثاء ويخصص هذا اليوم للنساء والأطفال.

يوم الأحد عام لكل الجمهور.

يتم إيقاف بيع التذاكر عند الساعة الثامنة.

يتم إغلاق أبواب الدخول عند وصول عدد الزائرين داخل الحديقة إلى 10 آلاف زائر.

أسعار تذاكر منتزه الخور للعائلات 2021 وأماكن بيع التذاكر