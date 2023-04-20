مواعيد صلاة العيد في السعودية غدًا الجمعة 1444/10/1 الرياض والدمام والطائف وبريدة ومكة

أعلنت المحكمة العليا، عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وان غدًا الجمعة هو الأول من شهر شوال 1444 الموافق ميلاديًا عام 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444 في الرياض والدمام والطائف وبريدة ومكة، هذا وقد جهزت إدارات المساجد في كل مناطق الكويت مساجدها لاستقبال المصلين خلال تلك الصلاة المرتقبة.

مواعيد صلاة العيد في السعودية الجمعة 1 شوال 1444

موعد صلاة عيد الفطر في الرياض عاصمة السعودية 1444 عند الساعة 5.41 صباح الجمعة.

صلاة العيد في الدمام الساعة 5.25 صباحا.

موعد الصلاة في الطائف 6.09 صباحا.

بريدة 5.40

مكة المكرمة 6.12

وقت الصلاة في ينبع 6.16 صباحًا.

من الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين قد أعلنوا رسميًا رؤية هلال شهر شوال، وأن العيد يبدأ من يوم الجمعة، هذا وقد تمت مشاهدة الهلال بالسعودية في مرصدي نمير وحوطة سدير.