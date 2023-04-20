مواعيد صلاة العيد في السعودية غدًا الجمعة 1444/10/1 الرياض والدمام والطائف وبريدة ومكة

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة عيد الفطر السعودية 1444 موعد صلاة عيد الفطر السعودية 1444

أعلنت المحكمة العليا، عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وان غدًا الجمعة هو الأول من شهر شوال 1444 الموافق ميلاديًا عام 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444 في الرياض والدمام والطائف وبريدة ومكة، هذا وقد جهزت إدارات المساجد في كل مناطق الكويت مساجدها لاستقبال المصلين خلال تلك الصلاة المرتقبة.

مواعيد صلاة العيد في السعودية الجمعة 1 شوال 1444

  • موعد صلاة عيد الفطر في الرياض عاصمة السعودية 1444 عند الساعة 5.41 صباح الجمعة.
  • صلاة العيد في الدمام الساعة 5.25 صباحا.
  • موعد الصلاة في الطائف 6.09 صباحا.
  • بريدة 5.40
  • مكة المكرمة 6.12
  • وقت الصلاة في ينبع 6.16 صباحًا.

من الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين قد أعلنوا رسميًا رؤية هلال شهر شوال، وأن العيد يبدأ من يوم الجمعة، هذا وقد تمت مشاهدة الهلال بالسعودية في مرصدي نمير وحوطة سدير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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