Take a fresh look at your lifestyle.


مواعيد صلاة العيد 2020

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة العيد الكويت 2020 موعد صلاة العيد الكويت 2020

موعد صلاة العيد 2020 في الكويت هو أهم ما يشغل الجميع في الكويت العاصمة وحولى والفروانية والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير حيث ستكون الصلاة هذا العام بالمنازل، حيث نقدم لكم من خلال موقعنا klma.org مواعيد صلاة عيد الفطر 1441 في بيان ومشرف والشرق والجهراء وأشبيلية والأندلس والعمرية وحولى ومبارك الكبير والفروانية والعدلية والنسيم والأحمدي وكل مناطق الدولة، حيث سيكون موعد الصلاة هو موعد واحد في كل أنحاء الدولة، هذا وقد دخلنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، وقد هل علينا هلال شهر شوال.

موعد صلاة عيد الفطر 2020 الكويت

كما ذكرنا من قبل، موعد صلاة العيد 2020 في حولى والفروانية والكويت العاصمة والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي سيكون موعد واحد، هذا وقد أعلنت وزارة الأوقاف، أنه لن تُقام صلاة العيد في المساجد لهذا العام، وسوف يتم الاكتفاء بالصلاة في المنازل، وقد أعلنت وزارة الأوقاف رسميًا أن وقت صلاة عيد الفطر 2020 بالكويت سوف تكون عند الساعة 5.07 صباح يوم الأحد 24 مايو 2020.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

رابط حجز موعد جمعية الجهراء والرميثية moci.shop

أخبار العالم

حجز موعد مركز سلطان الكويت رابط وزارة التجارة والصناعة Sultan center

أخبار العالم

حجز موعد جمعية الجهراء والرميثية وحجز جمعية النسيم، العبدلي، النعيم، سعد العبدالله…

أخبار العالم

حجز موعد جمعية الفروانية، الأندلس، العارضية، العمرية، خيطان، الفردوس، أشبيلية…

أخبار العالم

سلاح جديد ضد فيروس كورونا.. مادة ترش على الأسطح تقي منه لمدة 90يوم

أخبار العالم

اكتشاف مادة تعطل نشاط فيروس كورونا 3 أشهر: تُرش على الأسطح

أخبار العالم

حجز موعد لولو هايبر ماركت الفروانية الري، حولى السالمية، الفحيحيل، العقيلة، أسواق…

أخبار العالم

“لن يكون خلال هذا العام” .. خبير ياباني يصدم العالم بشأن موعد التوصل إلى…

أخبار العالم

عالم بريطاني يصدم العالم بشأن علاج فيروس كورونا

أخبار العالم

هل كانت ليلة 27 رمضان 2020 هي ليلة القدر 1441؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.