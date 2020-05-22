مواعيد صلاة العيد 2020

موعد صلاة العيد 2020 في الكويت هو أهم ما يشغل الجميع في الكويت العاصمة وحولى والفروانية والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير حيث ستكون الصلاة هذا العام بالمنازل، حيث نقدم لكم من خلال موقعنا klma.org مواعيد صلاة عيد الفطر 1441 في بيان ومشرف والشرق والجهراء وأشبيلية والأندلس والعمرية وحولى ومبارك الكبير والفروانية والعدلية والنسيم والأحمدي وكل مناطق الدولة، حيث سيكون موعد الصلاة هو موعد واحد في كل أنحاء الدولة، هذا وقد دخلنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، وقد هل علينا هلال شهر شوال.

موعد صلاة عيد الفطر 2020 الكويت

كما ذكرنا من قبل، موعد صلاة العيد 2020 في حولى والفروانية والكويت العاصمة والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي سيكون موعد واحد، هذا وقد أعلنت وزارة الأوقاف، أنه لن تُقام صلاة العيد في المساجد لهذا العام، وسوف يتم الاكتفاء بالصلاة في المنازل، وقد أعلنت وزارة الأوقاف رسميًا أن وقت صلاة عيد الفطر 2020 بالكويت سوف تكون عند الساعة 5.07 صباح يوم الأحد 24 مايو 2020.